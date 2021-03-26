В Ижевске состоялся первый республиканский фестиваль по тэг-регби

Школьники Удмуртии освоили бесконтактную версию популярной игры.

Ижевск. Удмуртия. Первый республиканский фестиваль лайт-версии регби прошел в Ижевске. Всероссийский проект «Тэг-регби - игра для всех!» набирает популярность в школах Удмуртии – на соревнования приехали 16 команд, 140 школьников сыграли 32 матча в двух возрастных категориях, сообщает Минспорта республики. Программа «Школьная регбийная лига» была запущена в Удмуртии в декабре 2020 года.

Тэг-регби – бесконтактный вариант популярной игры, разработанный специально для детей. Здесь запрещены силовые приемы – игрокам нужно не сделать захват, как в классическом регби, а сорвать ленту-«тэг» с пояса соперника.

Победителей и призеров командного первенства определили по наибольшему количеству набранных очков. По итогам встреч среди школьников 2010-2011 года рождения победителем признана команда Пычасской школы Можгинского района, вторыми и третьими стали ребята ижевских школ № 55 и 27.

В возрастной группе 2008-2009 года рождения выиграла команда Завьяловской школы с углубленным изучением отдельных предметов, на втором месте - вновь ученики Пычасской школы, замкнула тройку лидеров команда школа № 49 из Ижевска.