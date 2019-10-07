В Ижевске стали известны имена победителей городского конкурса «Я люблю футбол!»

Все участники конкурса будут награждены грамотами и сертификатами, а победители получат специальные призы от партнеров конкурса.
Ижевск. Удмуртия. С 26 сентября по 6 октября на сайте Сусанин проходило народное онлайн-голосование за лучшую фото и видео работу в городском конкурсе «Я люблю футбол!» среди воспитанников детских садов.
Голоса распределились следующим образом:
В номинации «Я болею за футбол!»:
1 место – МБДОУ №289
2 место – МАДОУ №171
3 место – МБДОУ №173
В номинации «Лучшая фанзона»:
1 место – МБДОУ №166
2 место – МБДОУ №233
3 место – МАДОУ №159
В номинации «Лучшие игровые моменты»:
1 место – МБДОУ №215
2 место – МАДОУ №131
3 место – МАДОУ №171
В номинации «Оле, оле!»:
1 место – МБДОУ №289
2 место – МАОУ «Липовая роща»
3 место – МАДОУ №11
Все участники конкурса будут награждены грамотами и сертификатами, а победители получат специальные призы от партнеров конкурса:
- магазина детской и подростковой одежды «Маленькая страна»;
- тайского СПА Thai Spa Sabai;
- ООО «Концерн «Аксион».
Кроме того, все победители конкурса будут приглашены на финал проекта, который состоится в ИМЦ «Альтернатива» 10 октября в 10:00.
Организаторы конкурса: Управление образования администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива», МГ «КОМОС-МЕДИА». Генеральный спонсор проекта - торгово-развлекательный комплекс «Столица».
Период проведения конкурса с 19.08.2019 г. по 10.10.2019 г. Все подробности о конкурсе читайте на сайтах izh.ru, alt.izh.one, susanin.news.