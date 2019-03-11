Хоккеисты «Прогресса» из Глазова завершили сезон поражением

В воскресенье на «Глазов Арене» состоялся последний матч первенства НМХЛ.

Глазов. Удмуртия. В воскресенье, 10 марта, хоккеисты глазовского «Прогресса» завершили участие в сезоне 2018-2019 Национальной молодёжной хоккейной лиги. Об этом сообщается в группе команды «ВКонтакте».

Финальной игрой стал матч против лидера первенства — ХК «Россошь». Глазовчане после достойной борьбы проиграли со счётом 3:5 (1:3, 2:0, 0:2). В команде из Удмуртии отличились Игорь Лушников, Егор Бармин и Артём Фролов.

По итогам сезона ХК «Прогресс» занял 9 место из 13 команд, в результате команда не попала в плей-офф.