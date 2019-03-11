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Хоккеисты «Прогресса» из Глазова завершили сезон поражением

13:15, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
13:15, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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0
#Глазов\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: vk.com/hc.progress
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В воскресенье на «Глазов Арене» состоялся последний матч первенства НМХЛ.

Глазов. Удмуртия. В воскресенье, 10 марта, хоккеисты глазовского «Прогресса» завершили участие в сезоне 2018-2019 Национальной молодёжной хоккейной лиги. Об этом сообщается в группе команды «ВКонтакте».

Финальной игрой стал матч против лидера первенства — ХК «Россошь». Глазовчане после достойной борьбы проиграли со счётом 3:5 (1:3, 2:0, 0:2). В команде из Удмуртии отличились Игорь Лушников, Егор Бармин и Артём Фролов.

По итогам сезона ХК «Прогресс» занял 9 место из 13 команд, в результате команда не попала в плей-офф.

13:15, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
68
0
#Глазов\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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