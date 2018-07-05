СБР подтвердил перенос женских стартов «Ижевской винтовки» в столицу Удмуртии

Союз опубликовал план проведения соревнований на сезон 2018/19 годов.

Ижевск. Удмуртия. Союз биатлонистов России подтвердил перенос женских стартов «Ижевской винтовки» из Чайковского в столицу Удмуртии. СБР опубликовал план проведения соревнований на сезон 2018/19 годов.

Старты пройдут в период с 21 по 29 декабря. В программе соревнований 3-й этап кубка России и чемпионат России: эстафетная, индивидуальная и спринтерская гонки.

Помимо «Ижевки», в плане - проведение первенства России, которое традиционно состоится в начале января (со 2 по 8 число), а также гонки чемпионата и 8 этапа кубка России (с 14 по 20 марта).