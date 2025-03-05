Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии в селе Якшур-Бодья начались восстановительные работы на ледовом катке. Об этом сообщает администрация Якшур-Бодьинского района.

Напомним, 23 сентября 2022 года кровля крытого ледового катка в селе обрушилась. После технической экспертизы были обнаружены недостатки при проектировании конструкции, также недостатки нашли в качестве самой металлоконструкции.

«В адрес подрядчика ООО «Дельтастрой» были направлены претензии в рамках гарантийных обязательств по контракту с требованием о демонтаже аварийной конструкции и восстановлении объекта для дальнейшей эксплуатации крытого катка», – рассказал глава района Андрей Леконцев 26 сентября 2022 года.

Подрядчик не согласился с результатами технического отчёта, в связи с этим работы застопорились на долгое время.

В данный момент к работам приступил другой подрядчик – ООО «Металло-тентовые конструкции». На территорию катка уже завезли элементы металлокаркаса и крепежные метизы для сборки, вскоре начнутся монтажные работы по установке нового ангара.

Каток закрыт для посетителей.