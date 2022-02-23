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В Якшур-Бодье из-за снега обрушилась кровля крытого катка

17:52, 23 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Якшур-Бодье из-за снега обрушилась кровля крытого катка
17:52, 23 февраля, 2022
Андрей Поносов
347
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#снег\n#коньки\n#стадион\n#обрушение
Фото: pixabay
347
0

В результате происшествия никто не пострадал.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодье под тяжестью снега провалилась кровля крытого катка. В результате обрушения никто не пострадал.

Как прокомментировали произошедшее в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, сообщение об инциденте поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Якшур-Бодьинского района днем 23 февраля. По информации ЕДДС, в райцентре на улице Садовая произошло частичное повреждение конструкций крытого ледового катка.

Кровля представляла собой металлические балки, обтянутые тентом ПВХ. В результате происшествия пострадавших нет, в момент обрушения на катке никого не было. Предварительной причиной происшествия называется избыточная снежная нагрузка.

Напомним, крытый каток был открыт в Якшур-Бодье в 2017 году в преддверии республиканских зимних сельских спортивных игр. 

17:52, 23 февраля, 2022
Андрей Поносов
347
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодья\n#снег\n#коньки\n#стадион\n#обрушение