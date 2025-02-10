Глазов. Удмуртия. Суд признал бывшего заместителя главы Глазовского района Удмуртии виновной в служебном подлоге. Об этом сообщили следственном управлении СКР по Удмуртии.

Установлено, что в августе 2024 года женщина подписала акты о выполнении работ по обновлению противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах района, хотя работы фактически не были выполнены в полном объеме. Благодаря этому подрядчик получил от администрации более 700 тысяч рублей.

В рамках расследования были проведены многочисленные следственные действия, которые подтвердили факт преступления. Суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа.