Женщина приняла работы, которые фактические сделаны не были.
Глазов. Удмуртия. Суд признал бывшего заместителя главы Глазовского района Удмуртии виновной в служебном подлоге. Об этом сообщили следственном управлении СКР по Удмуртии.
Установлено, что в августе 2024 года женщина подписала акты о выполнении работ по обновлению противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах района, хотя работы фактически не были выполнены в полном объеме. Благодаря этому подрядчик получил от администрации более 700 тысяч рублей.
В рамках расследования были проведены многочисленные следственные действия, которые подтвердили факт преступления. Суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа.