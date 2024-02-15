В одном из воткинских кафе произошёл пожар

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Спорта произошёл пожар в помещении кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 35 кв. м. Также пламя уничтожило элементы интерьера и барную стойку на площади 20 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в удлинителе холодильника.

Прибывшие на место пожарные не допустили перехода огня на компьютерный клуб, расположенный на втором этаже здания.