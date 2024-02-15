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В одном из воткинских кафе произошёл пожар

13:15, 15 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В одном из воткинских кафе произошёл пожар
13:15, 15 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
428
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: МЧС по Удмуртии
428
0

Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседнее помещение.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Спорта произошёл пожар в помещении кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 35 кв. м. Также пламя уничтожило элементы интерьера и барную стойку на площади 20 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в удлинителе холодильника.

Прибывшие на место пожарные не допустили перехода огня на компьютерный клуб, расположенный на втором этаже здания.

13:15, 15 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
428
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар