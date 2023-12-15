В Сарапуле стартовал фотоконкурс для горожан в преддверии Нового года

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле стартовал фотоконкурс «Сарапул в лицах — 2024» (0+) для горожан в преддверии Нового года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Сделать новогодние праздники действительно незабываемыми нам поможет фантазия, позитивный настрой и фотоконкурс «Сарапул в лицах — 2024», который проходит в онлайн-формате с 14 по 28 декабря 2023 года! Его участником может стать любой желающий!» — говорится в сообщении.

Для участия необходимо до 28 декабря 2023 года включительно в личном аккаунте «ВКонтакте» разместить фото на новогоднюю тематику и с оригинальным поздравлением, адресованным горожанам. Страница ВК должна быть открытой. Обязательное условие: в каждой публикации должны быть хештеги: «СарапулВЛицах» и «Сарапул2024».

Жюри в составе лучших фотографов города выберет самые оригинальные работы и назовёт имена четырёх победителей.