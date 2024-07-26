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В Удмуртии спецназ пришёл на подмогу приставам, с которыми должник устроил «разборки»

17:30, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии спецназ пришёл на подмогу приставам, с которыми должник устроил «разборки»
17:30, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1016
0
#Удмуртия\n#приставы\n#спецназ
Фото: УФССП по Удмуртии
1016
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Перед этим мужчину приехали поддержать друзья.

Удмуртия. Житель Удмуртии устроил «разборки» с судебными приставами, препятствуя изъятию арестованного авто. На место сначала приехала группа-поддержки должника, а затем, для противодействия им, приставы вызвали спецназ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии. 

В отношении владельца «Газели» составлено несколько исполнительных производств — 400 тысяч рублей о взыскании морального вреда и около 60 тысяч неоплаченных налогов. Мужчина вызвал на подмогу четырёх друзей, которые приехали на автомобиле «Мазда CX-5». На приставов посыпались угрозы, «подмога» вела себя агрессивно и неадекватно. 

Приставы решили проверить водителя «Мазды» на наличие долгов и выявили, что у него имеются исполнительные производства о взыскании штрафов и всяческих долгов на общую сумма более 40 тыс. рублей. В добавок на место был вызван спецназ. 

«Физически развитые молодые люди в полном обмундировании не вызвали у должника и его «группы поддержки» никакого желания оказывать сопротивление и препятствовать судебному приставу в совершении исполнительных действий. В итоги оба автомобиля арестованы, изъяты и помещены на специализированную стоянку», — сообщили приставы. 

Кроме основного долга агрессорам придётся оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, а также услуги эвакуатора в размере 2 500 рублей.

17:30, 26 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1016
0
#Удмуртия\n#приставы\n#спецназ