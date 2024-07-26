В Удмуртии спецназ пришёл на подмогу приставам, с которыми должник устроил «разборки»

Удмуртия. Житель Удмуртии устроил «разборки» с судебными приставами, препятствуя изъятию арестованного авто. На место сначала приехала группа-поддержки должника, а затем, для противодействия им, приставы вызвали спецназ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

В отношении владельца «Газели» составлено несколько исполнительных производств — 400 тысяч рублей о взыскании морального вреда и около 60 тысяч неоплаченных налогов. Мужчина вызвал на подмогу четырёх друзей, которые приехали на автомобиле «Мазда CX-5». На приставов посыпались угрозы, «подмога» вела себя агрессивно и неадекватно.

Приставы решили проверить водителя «Мазды» на наличие долгов и выявили, что у него имеются исполнительные производства о взыскании штрафов и всяческих долгов на общую сумма более 40 тыс. рублей. В добавок на место был вызван спецназ.

«Физически развитые молодые люди в полном обмундировании не вызвали у должника и его «группы поддержки» никакого желания оказывать сопротивление и препятствовать судебному приставу в совершении исполнительных действий. В итоги оба автомобиля арестованы, изъяты и помещены на специализированную стоянку», — сообщили приставы.

Кроме основного долга агрессорам придётся оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, а также услуги эвакуатора в размере 2 500 рублей.