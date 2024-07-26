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Городской парк Можги планируют обновить

17:50, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Городской парк Можги планируют обновить
17:50, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#парк\n#благоустройство\n#планы
Фото: скриншот видео Эрика Уразова
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Проект хотят выдвинуть на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году.

Можга. Удмуртия. В Можге планируют заняться благоустройством Городского парка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов. 

В июле в городе прошёл проектный семинар, на котором инициативные горожане рассказали, что хотят видеть в обновлённом общественном пространстве. 

«Наш Городской парк — это самое любимое место у населения. В нём собираются с самого раннего утра до позднего вечера люди всех возрастов. Конечно, нам хочется, чтобы парк был современный и красивый», — заявила руководитель культурно-спортивного центра «Можга» Марина Савинцева. 

Местные жители предложили создать места для прогулок, фонтан, веревочный парк, тир, места для настольных игр, а также установить точки проката спортинвентаря. Помимо этого, они выявили ряд проблем: нет мест для игр детей и семейного досуга, в парке старые аттракционы, а также мало туалетов и они в плохом состоянии. 

«Мне очень хотелось бы, чтобы там было много детей, чтобы наша зона отдыха была интересной и привлекательной не только для горожан, но и туристов. И одновременно хочется, чтобы наш парк оставался самым зеленым», — поделилась своим мнением руководитель ДК «Октябрь» Татьяна Фёдорова. 

Теперь специалисты Центра территориального развития Удмуртии проанализируют все идеи, выделят основные запросы населения и передадут эту информацию проектировщикам. 

Отмечается, что проект благоустройства Городского парка Можги может участвовать в конкурсе «Малых городов и исторических поселений» в 2025 году. 

17:50, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
271
0
#Можга\n#Удмуртия\n#парк\n#благоустройство\n#планы