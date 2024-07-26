Городской парк Можги планируют обновить

Можга. Удмуртия. В Можге планируют заняться благоустройством Городского парка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

В июле в городе прошёл проектный семинар, на котором инициативные горожане рассказали, что хотят видеть в обновлённом общественном пространстве.

«Наш Городской парк — это самое любимое место у населения. В нём собираются с самого раннего утра до позднего вечера люди всех возрастов. Конечно, нам хочется, чтобы парк был современный и красивый», — заявила руководитель культурно-спортивного центра «Можга» Марина Савинцева.

Местные жители предложили создать места для прогулок, фонтан, веревочный парк, тир, места для настольных игр, а также установить точки проката спортинвентаря. Помимо этого, они выявили ряд проблем: нет мест для игр детей и семейного досуга, в парке старые аттракционы, а также мало туалетов и они в плохом состоянии.

«Мне очень хотелось бы, чтобы там было много детей, чтобы наша зона отдыха была интересной и привлекательной не только для горожан, но и туристов. И одновременно хочется, чтобы наш парк оставался самым зеленым», — поделилась своим мнением руководитель ДК «Октябрь» Татьяна Фёдорова.

Теперь специалисты Центра территориального развития Удмуртии проанализируют все идеи, выделят основные запросы населения и передадут эту информацию проектировщикам.

Отмечается, что проект благоустройства Городского парка Можги может участвовать в конкурсе «Малых городов и исторических поселений» в 2025 году.