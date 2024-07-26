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Благодаря обращениям горожан в Ижевске выявили две точки нелегальной продажи алкоголя

17:05, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Благодаря обращениям горожан в Ижевске выявили две точки нелегальной продажи алкоголя
17:05, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1052
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#продажи\n#полиция
Фото: скриншот видео Виктора Лашкарёва
1052
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В одном объекте торговали спиртом.

Ижевск. Удмуртия. Два факта незаконной продажи алкоголя были зафиксированы после многочисленных жалоб жителей Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв. 

Сотрудники министерства вместе с представителями полиции в ночь на 24 июля организовали очередной рейд. Они посетили несколько заведений и торговых точек города.

В результате в псевдобаре «Пивной» на улице Архитектора Берша, 35 им продали алкоголь без оказания услуг общественного питания. Также выяснилось, что в нестационарном торговом объекте «Продукты 24 часа» на улице Ворошилова, 1б, продают спирт. Полиция изъяла у заведения более 10 флаконов спирта.

В настоящий момент по данным фактам собираются материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности. 

17:05, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1052
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#продажи\n#полиция