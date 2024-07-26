Благодаря обращениям горожан в Ижевске выявили две точки нелегальной продажи алкоголя

Ижевск. Удмуртия. Два факта незаконной продажи алкоголя были зафиксированы после многочисленных жалоб жителей Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Сотрудники министерства вместе с представителями полиции в ночь на 24 июля организовали очередной рейд. Они посетили несколько заведений и торговых точек города.

В результате в псевдобаре «Пивной» на улице Архитектора Берша, 35 им продали алкоголь без оказания услуг общественного питания. Также выяснилось, что в нестационарном торговом объекте «Продукты 24 часа» на улице Ворошилова, 1б, продают спирт. Полиция изъяла у заведения более 10 флаконов спирта.

В настоящий момент по данным фактам собираются материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности.