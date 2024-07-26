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Почти 4 тысячи гектар в Удмуртии очистили от кустов и сорняков для свободного роста молодых деревьев

14:30, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Почти 4 тысячи гектар в Удмуртии очистили от кустов и сорняков для свободного роста молодых деревьев
14:30, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Удмуртия\n#лес\n#Удмуртлес
Фото: «Удмуртлес»
13
0

Работы по агротехническому уходу за молодым лесом в регионе завершат в августе.

Ижевск. Удмуртия. До конца августа в Удмуртии специалисты «Удмуртлеса» должны завершить проведение агротехнического ухода на территориях, где выращивают лес. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Сотрудники «Удмуртлеса» с помощью ручных кусторезов и тракторов с культиваторами очищают землю от сорняков и кустарников. Таким образом они оставляют больше пространства и ресурсов для роста молодых деревьев. 

Работы уже выполнены на площади 3702,89 га, которая засажена соснами и елями. До конца лета специалистам предстоит очистить от нежелательной растительности ещё 797,11 га.

Некоторые подразделения, которые уже провели работы по агротехническому уходу, приступили к следующему этапу — лесоводственному уходу. Теперь им предстоит убрать нежелательную поросль деревьев и кустов, которые не были специально засеяны и образуют смешанные насаждения с главными породами деревьев. Работы уже выполнены на территории 161,4 га из запланированных 1929,9 га.   

14:30, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Удмуртия\n#лес\n#Удмуртлес