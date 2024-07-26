Почти 4 тысячи гектар в Удмуртии очистили от кустов и сорняков для свободного роста молодых деревьев

Ижевск. Удмуртия. До конца августа в Удмуртии специалисты «Удмуртлеса» должны завершить проведение агротехнического ухода на территориях, где выращивают лес. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудники «Удмуртлеса» с помощью ручных кусторезов и тракторов с культиваторами очищают землю от сорняков и кустарников. Таким образом они оставляют больше пространства и ресурсов для роста молодых деревьев.

Работы уже выполнены на площади 3702,89 га, которая засажена соснами и елями. До конца лета специалистам предстоит очистить от нежелательной растительности ещё 797,11 га.

Некоторые подразделения, которые уже провели работы по агротехническому уходу, приступили к следующему этапу — лесоводственному уходу. Теперь им предстоит убрать нежелательную поросль деревьев и кустов, которые не были специально засеяны и образуют смешанные насаждения с главными породами деревьев. Работы уже выполнены на территории 161,4 га из запланированных 1929,9 га.