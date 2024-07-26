В Удмуртии изменят условия налогообложения для МСП

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изменят условия использования упрощенной системы налогообложения (УСН) для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Положение начнет действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее предельной выручкой для применения УСН было 200 млн рублей, а после введения изменений порог вырастет до 450 млн рублей. Отмечается, что такое решение приняли из-за роста цен в последние годы, по причине которого получить такую выручку можно при значительно меньшем объеме продаж. При этом ограничение на количество сотрудников в организациях осталось без изменений – не более 130 человек.

Ещё одним новшеством станет введение НДС для субъектов МСП — размер налога будет рассчитываться из общего дохода бизнеса. Нововведение коснется около 2 500 предприятий, а всего на данный момент в Удмуртии зарегистрировано почти 64 тыс. субъектов МСП. Часть из них пользуется патентной системой налогообложения (ПСН).

«Мы работаем над снижением налоговой нагрузки на МСП. Это, например, увеличение числа ОКВЭДов, в отношении которых в Удмуртии применяется ПСН. Сейчас таких видов деятельности 89. Специалисты Министерства экономики вышли с предложением о расширении списка. Планируется добавить бухучёт, туризм, производство мебели, безалкогольных напитков — всего 12 ОКВЭДов. Предложения вынесем на рассмотрение Госсовета», — рассказала и. о. премьер-министра республики Ольга Абрамова.

Как пояснил министр экономики Удмуртии Сергей Юрин, благодаря дифференцированию цен патентов в зависимости от социально-экономического развития территорий, получится привлечь бизнес в Балезинский, Красногорский, Сюмсинский, Юкаменский и Ярский районы, так как использование ПСН там станет выгоднее.

Помимо этого, было направлено предложение о стимулировании роста официального трудоустройства. Сейчас потенциальный годовой доход, из которого рассчитывается сумма по ПСН, увеличивается в зависимости от числа наемных сотрудников. В случае принятий изменений размер потенциального дохода по этому критерию уменьшится.