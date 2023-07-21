В удмуртской колонии-поселении №11 планируют заготовить 1 000 рулонов сена

Удмуртия. Период сенозаготовок стартовал в подсобном хозяйстве колонии-поселении №11 в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Косить траву на площади около 300 га будет один из осужденных, имеющий опыт работы в сфере сельского хозяйства. Работу он выполнит в течение месяца. Всего планируется заготовить более 1 000 рулонов сена.

За заготовкой сена будет следить агроном колонии. Готовую продукцию продадут.