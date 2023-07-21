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В удмуртской колонии-поселении №11 планируют заготовить 1 000 рулонов сена

11:45, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В удмуртской колонии-поселении №11 планируют заготовить 1 000 рулонов сена
11:45, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Удмуртия\n#колония\n#сельское хозяйство
Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
212
0

На покосе травы задействуют осуждённого, который имеет опыт работы в сельском хозяйстве.

Удмуртия. Период сенозаготовок стартовал в подсобном хозяйстве колонии-поселении №11 в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Косить траву на площади около 300 га будет один из осужденных, имеющий опыт работы в сфере сельского хозяйства. Работу он выполнит в течение месяца. Всего планируется заготовить более 1 000 рулонов сена.

За заготовкой сена будет следить агроном колонии. Готовую продукцию продадут. 

11:45, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Удмуртия\n#колония\n#сельское хозяйство