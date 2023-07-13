В ижевском онкодиспансере появился новый компьютерный томограф

Ижевск. Удмуртия. В Республиканском онкодиспансере, который находится в Ижевске, началась установка нового компьютерного томографа, закупленного в рамках нацпроекта «Здоровье», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Оборудование появится в стационаре онкодиспансера. Подобного томографа здесь ранее не было. Помещение под оборудование начали готовить ещё в прошлом году.

«В стационаре онкодиспансера ранее не было такого оборудования, все обследования проводились на базе поликлиники, которая находится по другому адресу. Поэтому приходилось транспортировать послеоперационных пациентов на диагностику. Сейчас у нас появилась возможность после оперативных вмешательств сразу проводить контрольные исследования», — рассказал главный врач Республиканского онкодиспансера Виктор Заварзин.

Новый спиральный компьютерный томографстанет четвёртым в онкодиспансере. Оборудование даст возможность врачам исследовать все органы и получать их трёхмерные изображения, которые затем можно совмещать с предыдущими и наблюдать динамику процессов.

«Помимо того, что на нем будут проходить исследования пациенты в раннем послеоперационном периоде, данный аппарат позволит проводить процедуру биопсии внутренних органов под контролем КТ для гистологической верификации опухолевого процесса», рассказал — заведующий отделением лучевых методов исследования РКОД Иван Шумилов.

Томограф заработает в августе. Ежедневно он сможет обслуживать около 30 пациентов. Теперь такое оборудование есть на всех площадках онкодиспансера: поликлиника, стационар, диагностический и радиологический корпуса. Общая мощность томографов составляет до 250 исследований.