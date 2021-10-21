Итоги дня: объявление нерабочей недели в Удмуртии и изменение тарифов на водоснабжение в Ижевске

Главные новости четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердился у 382 человек, 170 из них живут в Ижевске. Скончались 6 женщин и 5 мужчин.

Лидер вакцинации

Дебёсский район Удмуртии стал лидером по количеству вакцинированных жителей — 75% Следом за ним идёт Красногорский район с 61% привитых граждан.

Новые люди

Ижевские парламентарии избрали нового заместителя председателя городской думы. Им стал ветеран правоохранительных органов Николай Швецов.

Выходная неделя

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением за сотрудниками заработной платы. Отмечается, что формат работы учреждений, магазинов, транспорта пока обсуждается.

Тарифы ЖКУ

С 1 июля 2022 года стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению в Ижевске может вырасти на 20%. Депутаты Гордумы согласовали предельный рост тарифов ЖКУ.

Новый замминистра

На пост первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии назначили Елену Сычёву, которая до этого руководила Республиканским медицинским информационно-аналитическим центром Минздрава.