Итоги дня: объявление нерабочей недели в Удмуртии и изменение тарифов на водоснабжение в Ижевске

Главные новости четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки ковид подтвердился у 382 человек, 170 из них живут в Ижевске. Скончались 6 женщин и 5 мужчин.
Лидер вакцинации
Дебёсский район Удмуртии стал лидером по количеству вакцинированных жителей — 75% Следом за ним идёт Красногорский район с 61% привитых граждан.
Новые люди
Ижевские парламентарии избрали нового заместителя председателя городской думы. Им стал ветеран правоохранительных органов Николай Швецов.
Выходная неделя
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением за сотрудниками заработной платы. Отмечается, что формат работы учреждений, магазинов, транспорта пока обсуждается.
Тарифы ЖКУ
С 1 июля 2022 года стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению в Ижевске может вырасти на 20%. Депутаты Гордумы согласовали предельный рост тарифов ЖКУ.
Новый замминистра
На пост первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии назначили Елену Сычёву, которая до этого руководила Республиканским медицинским информационно-аналитическим центром Минздрава.