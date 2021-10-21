Нерабочие дни объявили в Удмуртии с 30 октября по 7 ноября

Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике и в целом по стране.

Ижевск. Удмуртия. Дни с 30 октября по 7 ноября в Удмуртии будут нерабочими с сохранением за сотрудниками заработной платы. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

«Хочу подчеркнуть: решение о нерабочих днях принято для того, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса. Как долго мы будем жить в условиях антиковидных мер, напрямую зависит от нашей сознательности, от следования рекомендациям врачей, от уровня вакцинации», - отметил он.

Глава добавил, что формат работы учреждений, магазинов, транспорта пока обсуждается.

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в стране дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими. 20 октября он подписал соответствующий указ. Власти субъектов федерации с особо неблагоприятной эпидемиологической обстановкой получили возможность объявить такой период раньше.

В 2021 году россияне уже получали оплачиваемые нерабочие дни в мае. В 2020 году была похожая ситуация, когда нерабочими стали все дни между майскими праздниками.

Напомним, нерабочие дни не являются в полной мере эквивалентом выходным дням. Разница заключается в оплате труда.

Также отметим, что введение нерабочих дней не является режимом обязательной самоизоляции, которую в Удмуртии объявили в конце марта 2020 года. Постепенный выход из локдауна тогда начался лишь в середине мая.

