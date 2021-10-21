Заместителем председателя Гордумы Ижевска избран Николай Швецов

Ветеран правоохранительных органов сменил на этом посту Олега Гарина.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские депутаты избрали нового заместителя председателя городской думы. Вице-спикером муниципального парламента стал Николай Швецов. Такое решение принято на состоявшейся 21 октября внеочередной сессии Гордумы.

Кандидатуру единоросса Николая Швецова поддержали 24 депутата из 26 присутствующих.

Напомним, на протяжении последних 6 лет должность зампредседателя ижевской думы занимал Олег Гарин. 23 сентября он сложил с себя эти полномочия в связи с избранием в депутаты Государственной Думы.

Наша справка: Николай Валентинович Швецов родился 11 февраля 1970 года в Ижевске.

В 1998 году окончил юридический институт МВД России, служил в правоохранительных органах.

Работает в должности зампредседателя УРО «Российский союз офицеров запаса».