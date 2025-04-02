Ижевск. Удмуртия. 1 апреля 2025 года Удмуртские тепловые сети отметили 60-летие работы, которая все эти годы была посвящена развитию Ижевска и комфорта его жителей. Более 80 теплоэнергетиков отмечены наградами от федерального и регионального министерства ЖКХ, муниципалитета, ПАО «Т Плюс». На вручении побывал корреспондент ИА «Сусанин».

История предприятия началась в 1965 году с 26 сотрудников, трёхкилометрового трубопровода «станция-город», нескольких теплотрасс и 77 отапливаемых ими жилых домов. Сегодня в ведении теплосетей 1 200 км труб, 10 насосных станций, 22 котельные и свыше 200 тепловых пунктов и бойлеров. Работу этой системы поддерживают 500 специалистов, обеспечивая теплом и горячей водой почти 4 000 жилых, социальных, промышленных и коммерческих объектов города.

«Именно от вас за зависит инфраструктура жизнеобеспечения города. Вы делаете её своими руками, каждый день: строите, восстанавливаете, поддерживаете в работоспособном состоянии. Я вами очень горжусь», — обратился к коллективу теплосетей директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Ярослав Балобанов.

Одной из самых высоких юбилейных наград в коллективе стала Благодарность Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации слесарю по обслуживанию тепловых сетей с 30-летним трудовым стажем Игорю Дровосекову.

«Работаю на предприятии с 1 мая 1996 года. За эти годы здесь много чего изменилось. Когда я начинал, была одна машина на всё, утром уходили на объекты и до вечера работали на них, очень много было проблемных мест. Сейчас всё совершенно иначе. Выросли объёмы капитального ремонта теплосетей, появилось современное оборудование, значительно облегчающее наш труд», — поделился Игорь Дровосеков.

С 2016 года работа по модернизации теплосетей и оборудования сильно прибавила в темпах и объёмах. Благодаря концессии между администрацией города и «Т Плюс», а также инвестиционным проектам энергокомпании, в Ижевске обновили более 330 км труб, довели до современных стандартов более 100 тепловых пунктов и котельных, а также провели цифровизацию контроля за транспортом тепловых ресурсов от ТЭЦ до домов. Результат этой работы нагляден: повреждаемость тепловой инфраструктуры снизилась на 60%.

Работа по обновлению и развитию технологий в теплосетях города продолжается.



