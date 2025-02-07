Ижевск. Удмуртия. На должность первого заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии назначен Вячеслав Бачурин. Об этом сообщает министерство в своей соцсети «ВКонтакте».

Вячеслав Бачурин свою профессиональную деятельность начинал инженером-проектировщиком. Также работал в службе заказчика в должности начальника отдела и начальника управления капитального строительства. Общий стаж работы в сфере строительства у него 29 лет.

В министерстве он будет курировать направление коммунальной инфраструктуры в регионе.