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Вячеслав Бачурин стал первым замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии

11:11, 07 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Вячеслав Бачурин стал первым замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии
11:11, 07 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
228
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#строительство
Источник фото: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии
228
0

Он будет курировать направление коммунальной инфраструктуры в регионе.

Ижевск. Удмуртия. На должность первого заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии назначен Вячеслав Бачурин. Об этом сообщает министерство в своей соцсети «ВКонтакте».

Вячеслав Бачурин свою профессиональную деятельность начинал инженером-проектировщиком. Также работал в службе заказчика в должности начальника отдела и начальника управления капитального строительства. Общий стаж работы в сфере строительства у него 29 лет.

В министерстве он будет курировать направление коммунальной инфраструктуры в регионе.

11:11, 07 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
228
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#строительство