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В Удмуртии количество выздоровевших от ковида пациентов превысило число заболевших

09:23, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии количество выздоровевших от ковида пациентов превысило число заболевших
09:23, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
378
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#заболевание\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
378
0

11 жителей, зараженных этой инфекцией, скончались.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 382 жителя Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Большинство заболевших находятся в Ижевске — 170 человек, 49 пациентов в Можге, по 19 — в Воткинске и Глазове. В других городах и районов численность новых пациентов не превышает 13.

В числе новых больных ковидом 46 детей и 80 пожилых людей.

Еще 392 человека выздоровели, 11 скончались. Среди умерших 6 женщин и 5 мужчин.

За время пандемии в Удмуртии прошли вакцинацию 453 952 жителя. Из них 337 199 человека уже поставили вторую прививку, а 70 509 граждан поставили «Спутник Лайт».

09:23, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
378
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#заболевание\n#коронавирус\n#вакцинация
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