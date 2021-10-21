В Удмуртии количество выздоровевших от ковида пациентов превысило число заболевших

11 жителей, зараженных этой инфекцией, скончались.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 382 жителя Удмуртии. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Большинство заболевших находятся в Ижевске — 170 человек, 49 пациентов в Можге, по 19 — в Воткинске и Глазове. В других городах и районов численность новых пациентов не превышает 13.

В числе новых больных ковидом 46 детей и 80 пожилых людей.

Еще 392 человека выздоровели, 11 скончались. Среди умерших 6 женщин и 5 мужчин.

За время пандемии в Удмуртии прошли вакцинацию 453 952 жителя. Из них 337 199 человека уже поставили вторую прививку, а 70 509 граждан поставили «Спутник Лайт».