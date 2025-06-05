Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт подготовка к реконструкции канализационного коллектора на участке от Широкого переулка до улицы Кирова. Железобетонные коммуникации, которым в этом году исполняется 61 год, заменят на современные пластиковые трубы, диаметром 1200-1500 мм. На месте проведения работ побывал корреспондент «Сусанина».

Коллектор построили в 1964 году и сейчас данный участок имеет высокую степень износа. На некоторых участках оголилась арматура, наблюдаются провалы, а колодцы потеряли герметичность. Это создает угрозу разрушения конструкций с последующими провалами, в том числе в зоне проезжей части улицы Удмуртской.

Напомним, реконструкция коллектора на данном участке проводится в рамках комплексного обновления улицы Удмуртской. Подготовка к работам началась ещё в январе с промывки идущей под дорогой ливнёвки.

Сейчас идёт очистка от мусора и ила непосредственно самого коллектора, который забит песком, камнями и кусками асфальта. Помимо всего прочего рабочие вытащили из трубы старую швейную машинку. Как она туда попала и сколько времени провела в трубе – неизвестно.

Далее подрядчику предстоит выполнить санацию с использованием трубных модулей и заполнить межтрубное пространства. Все старые железобетонные колодцы заменят на новые — с футировкой, которая защищает конструкцию от агрессивной среды.

С 30 июня начнётся ремонт перекладка участка коллектора в зоне проезжей части улицы Удмуртской с заменой имеющихся там колодцев. Работы продлятся до 15 июля. Полностью объект, включая благоустройство территории, будет готов к 25 октября

Минимальный срок эксплуатации нового коллектора составит минимум 50 лет. У пластиковой трубы меньше шероховатость, соответственно, заиливание будет происходить значительно медленнее. Это облегчит эксплуатацию обновлённых коммуникаций», — рассказал начальник цеха водоотведения «Ижводоканала» Александр Мохов.