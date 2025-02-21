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В Южном микрорайоне Воткинска прорвало водопроводную трубу диаметром 150 мм 

10:32, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Южном микрорайоне Воткинска прорвало водопроводную трубу диаметром 150 мм 
10:32, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
122
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария
Источник фото: Алексей Заметаев
122
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Аварийные бригады устраняют повреждение.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Рабочей в Южном микрорайоне прорвало крупную водопроводную трубу диаметром 150 мм. На месте работают аварийные бригады, сообщил глава города Алексей Заметаев. 

Авария произошла ночью 21 февраля. Руководство Водоканала не стало перекрывать воду, прибегнув к понижению давления. Утром начались восстановительные работы, также шла уборка улиц от высвободившейся воды. 

В ближайшее время на место пригонят самосвалы для вывоза снега с обочин. Это позволит избежать заужения дорог на улице Энтузиастов и Победы. 

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10:32, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
122
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария