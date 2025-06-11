Ижевск. Удмуртия. С началом июня в Ижевске стартовали масштабные работы по замене участка крупного магистрального трубопровода диаметром 1000 мм, по которому обеспечивается теплом большая часть города. На месте побывал корреспондент «Сусанина».

До конца сентября энергетики заменят более 400 метров изношенных труб на современные полимерные, срок службы которых составляет минимум 20-25 лет.



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«При том контроле за работой и соблюдением технологии, который мы осуществляем, могут прослужить и все 50 лет. Новые трубы будут защищены практически от всех видов воздействия внешней среды, от которых ветшали старые. Пенополиуретановая оболочка предотвращает внешнюю коррозию, от внутренней новые трубы будет предохранять тщательная подготовка воды перед подачей в магистральную сеть», — рассказал директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Ярослав Балобанов.

Теплотрасса, участок которой попал под замену, введена в эксплуатацию в 1977 году. Локальные капитальные ремонты проводились в период с 1998 по 2003 годы. Спустя 25 лет участок теплотрассы под проезжей частью вновь потребовал замены, поскольку его износ значительно ускорялся под воздействием интенсивных нагрузок на загруженной транспортной развязке. Помимо труб, будет полностью обновлен и железобетонный канал теплотрассы, который выдержит эти нагрузки.

Все работы направлены на то, чтобы предупредить возможные нештатные ситуации на крупной тепловой магистрали в зимний период и повысить надежность теплоснабжения 430 домов и зданий, которые к ней подключены.

На время работ горячее водоснабжение жителей обеспечено по резервной схеме. Также энергетики постарались минимизировать неудобства горожан и в части проезда транспорта по кольцу у Дома моделей. Для этого перекладка теплосети под дорогой идет поэтапно, с частичным ограничением движения, а не с полной его остановкой.