Глазов. Удмуртия. С начала недели в Глазове начались проверки работы управляющих компаний по очистке кровель от снега. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

От УК требуется комплексная очистка крыши, а не только сбивание сосулек с карнизов. Штраф за ненадлежащую работу превышает 200 тыс. рублей.

Сообщается, что с начала зимы специалисты управления ЖКХ провели 25 проверок, в ходе которых выявили 53 нарушения.

Глава города попросил увеличить количество бригад и не забывать про требование огораживать придомовую территорию, где будут вестись работы.

«Жителям частных домов также необходимо ускориться с очисткой. Но не забывайте о мерах безопасности. Одного из жителей города уже спасли из-под снежного завала», – говорится в сообщении.

Глава сообщил, что о нарушениях и невыполненных заявках можно сообщить муниципальному жилищному инспектору по телефону: (34141) 2-33-73.