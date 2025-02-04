Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Глава Глазова попросил увеличить количество бригад для очистки крыш от снега

11:30, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Глава Глазова попросил увеличить количество бригад для очистки крыш от снега
11:30, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
129
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#управляющие компании\n#ЖКХ
Источник фото: ИА «Сусанин»
129
0

За плохую очистку управляющим компаниям грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. С начала недели в Глазове начались проверки работы управляющих компаний по очистке кровель от снега. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

От УК требуется комплексная очистка крыши, а не только сбивание сосулек с карнизов. Штраф за ненадлежащую работу превышает 200 тыс. рублей.

Сообщается, что с начала зимы специалисты управления ЖКХ провели 25 проверок, в ходе которых выявили 53 нарушения.

Глава города попросил увеличить количество бригад и не забывать про требование огораживать придомовую территорию, где будут вестись работы.

«Жителям частных домов также необходимо ускориться с очисткой. Но не забывайте о мерах безопасности. Одного из жителей города уже спасли из-под снежного завала», – говорится в сообщении.

Глава сообщил, что о нарушениях и невыполненных заявках можно сообщить муниципальному жилищному инспектору по телефону: (34141) 2-33-73.

11:30, 04 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
129
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#управляющие компании\n#ЖКХ