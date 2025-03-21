Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 21 марта на 95 году жизни скончался бывший министр ЖКХ УАССР Сергей Терентьевич Фадеев. Об этом сообщают близкие.

Должность министра жилищно-коммунального хозяйства УАССР он занимал в период с 1972 по 1983 год, также был депутатом Верховного Совета УАССР.

«Гражданская панихида и отпевание состоятся 23 марта 2025 года в 11:00 в Михаило-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска», – делятся родственники. 0+

Наша справка: Сергей Терентьевич Фадеев родился в деревне Дадоровка Печенского района Брянской области. Окончил Рижское речное училище, а затем Ижевский механический институт.

За свою жизнь заработал звания: Почетный строитель России, ветеран труда Российской Федерации, Заслуженный строитель Удмуртской Республики. За заслуги в области строительства награжден Орденами Трудового Красного знамени и Дружбы народов. Лауреат Премии Совета Министров СССР.

Принимал активное участие в строительстве таких важных объектов, как: Омский нефтеперерабатывающий завод, Пермский нефтеперерабатывающий завод, Щекинский химический комбинат, Ижевское автомобильное производство, Ижевский машиностроительный завод.

При его непосредственном участии в Ижевске построены десятки жилых домов, детские сады, школы, детские больницы, комплекс сооружений водоснабжения «Кама-Ижевск», объекты механической и биологической очистки канализации в Ижевске и Воткинске.