Ижевск. Удмуртия. В Минстрое Удмуртии объяснили журналисту ИА «Сусанин», почему в ведомстве решили не увеличивать диапазоны потребления энергии с 3900 кВт/ч в месяц до 7020 кВт/ч в месяц.

Напомним, после введения с 1 января 2025 года дифференцированных тарифов потребления электроэнергии, многие жители разных субъектов России вышли за первый, самый дешёвый диапазон. Тогда правительство РФ разрешило регионам увеличить диапазоны, если они посчитают это необходимым. Минстрой Удмуртии оставил диапазоны на изначальном уровне.

Всего по данным Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», в январе и феврале 2025 года только 93 лицевых счета превысили объем потребления в 3900 кВт/ч в месяц – то есть перешли во второй диапазон.

«Установление сезонного коэффициента в размере более 1,0 повлечет за собой увеличение тарифа на электрическую энергию во втором диапазоне для более 10 тысяч абонентов. Учитывая все вышеизложенное, Минстрой Удмуртии принял решение не увеличивать диапазоны объемов потребления для данной категории граждан», – объяснил решение министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

Отметим также, что в случае, если хозяйство превысило первый диапазон, потратив, например, 4000 кВт/ч, то гражданину придётся за 3900 кВт/ч заплатить по тарифу первого диапазона, а 100 кВт/ч – по тарифу второго диапазона.