Глазов. Удмуртия. В апреле жители Глазова получат платёжки за тепло с корректировкой. Об этом сообщила пресс-служба Филиала РИР в городе.

Глазовчанам придется доплатить в общей сумме 14 млн рублей.

В северной столице Удмуртии плата за отопление начисляется ежемесячно одинаковой суммой на основании данных за прошлый год либо по нормативу. В домах, где установлены приборы учёта, после окончания календарного года сравнивается объем начисленного и объем потребленного тепла. Деньги либо возвращаются на лицевой счет, либо их придется доплатить.

Отмечается, что 2023 год был тёплый, поэтому на обогрев было затрачено меньше, чем в 2024 году. Причиной доплаты называют и продолжительный отопительный период. Так, в 2024 году отопление выключили 20 мая, а в 2023 году – 27 апреля. Кроме того, температура воздуха в отопительный период была ниже на 1,3 градуса.

В прошлом году возврат горожанам составил 54 млн рублей.