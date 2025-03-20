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14 млн рублей придётся доплатить жителям Глазова за отопление

11:24, 20 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
14 млн рублей придётся доплатить жителям Глазова за отопление
11:24, 20 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#ЖКХ\n#Глазов\n#отопление\n#общество
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Это связано с особенностями начисления платы.

Глазов. Удмуртия. В апреле жители Глазова получат платёжки за тепло с корректировкой. Об этом сообщила пресс-служба Филиала РИР в городе.

Глазовчанам придется доплатить в общей сумме 14 млн рублей. 

В северной столице Удмуртии плата за отопление начисляется ежемесячно одинаковой суммой на основании данных за прошлый год либо по нормативу. В домах, где установлены приборы учёта, после окончания календарного года сравнивается объем начисленного и объем потребленного тепла. Деньги либо возвращаются на лицевой счет, либо их придется доплатить.

Отмечается, что 2023 год был тёплый, поэтому на обогрев было затрачено меньше, чем в 2024 году. Причиной доплаты называют и продолжительный отопительный период. Так, в 2024 году отопление выключили 20 мая, а в 2023 году – 27 апреля. Кроме того, температура воздуха в отопительный период была ниже на 1,3 градуса.

В прошлом году возврат горожанам составил 54 млн рублей.

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11:24, 20 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
70
0
#Удмуртия\n#ЖКХ\n#Глазов\n#отопление\n#общество