Балезино. Удмуртия. На капремонт системы водоснабжения станции второго подъема в Балезинском районе направят 19 млн рублей. Об этом главе Удмуртии Александру Бречалову в ходе встречи доложил глава района Юрий Новойдарский, передает сайт Udmurt.ru.

Также в 2025 году ожидается реконструкция сооружений канализации поселка Балезино на улице Карла Маркса, 106. На сегодняшний день проект требует корректировки.

«Управление капитального строительства будет непосредственно заниматься этим вопросом. Мы как заказчики сами понимаем, что это для нас в первую очередь, конечно, важный объект. Естественно, мы вместе с ними этот вопрос отработаем», – отчитался Юрий Новойдарский.

В разговоре оба руководителя отметили, что ЖКХ для Балезинского района – самая острая проблема района. На сегодняшний день отремонтировано 8 км сетей водоснабжения. Большая часть финансирования на эти работы была выделена в 2024 году. Непосредственно в Балезино обновили 10 участков протяжённостью почти 6,5 км.

«Что касается водонапорной башни, непосредственно в самом районе установлены три новые и одна капитально отремонтирована. Модульные котельные – серьезный здесь получился прорыв, и благодаря помощи республики в прошлом году мы получили девять котельных, семь из них сейчас уже переведены на газ, и две в населенном пункте Кожило готовим к введению в эксплуатацию», – завершил глава района.