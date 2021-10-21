Лидером по количеству вакцинированных жителей в Удмуртии стал Дебёсский район

На втором месте Шарканский район.

Дебёсы. Удмуртия. Дебёсский район Удмуртии выбился в лидеры по количеству вакцинированных жителей. Об этом на своей странице сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

На сегодняшний день в районе привито 75% населения. На втором месте расположился Красногорский район — 61%, третье место за Шарканским районом — 56%.

Напомним, что в Удмуртии продолжается обязательная вакцинация для граждан, занятых в ряде профессий. Так в сфере социальной защиты привито уже две трети сотрудников. В области образования вакцинировались 60,5% работников.