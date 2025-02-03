Воткинск. Удмуртия. К ремонту водопровода в Воткинске приступят после снижения давления в трубах. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртии.

«Быстро устранить аварию невозможно из-за большого объема воды в магистральных сетях диаметром 500 миллиметров. Требуется время, чтобы снизить давление в водопроводе, только потом можно будет откачать воду и приступить к устранению дефекта. После ремонтных работ потребуется опрессовка участка», – рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

Напомним, порыв водопровода на перекрестке улиц Свободы и Григорьевской произошёл 3 февраля. Из-за этого без холодного водоснабжения остаются 6 социальных объектов, а также 6 многоквартирных домов и 541 частный дом. В них проживают 2050 человек.

По информации администрации Воткинска соцучреждения обеспечены водой до устранения аварии. В случае необходимости для населения будет организован подвоз воды. Обращаться можно по телефону аварийной службы: 8 (34145) 6-88-50.