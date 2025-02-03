Ижевск. Удмуртия. В 2024 году от жителей Удмуртии поступило 147 жалоб на качество горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по республике.

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Ижевска, проживающих по адресам: ул. Союзная, 61; ул. Холмогорова, 83; ул. Петрова, 49; ул. Сельская, 5; ул. Майская, 16.

Роспотребнадзор организовал проверки без предварительного уведомления, включая забор проб горячей воды непосредственно в квартирах заявителей.

По итогам проведенных мероприятий подтвердилось 24,5% жалоб.

Всего исследовано 80 проб воды. Из них 47,5% не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Превышение предельно допустимой концентрации железа составило от 1,3 до 20 раз, цветности — в 2 раза, а мутности — от 1,6 до 9 раз.

В результате рассмотрения жалоб направлено 26 предостережений ресурсоснабжающим организациям и управляющим.

Подготовлено три иска в защиту прав жильцов.