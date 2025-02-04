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В Воткинске восстановили водоснабжение на улице Свободы после коммунальной аварии

17:30, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске восстановили водоснабжение на улице Свободы после коммунальной аварии
17:30, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария
Источник фото: Минстрой УР
104
0

Ремонт повреждённых сетей завершён.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Свободы завершены ремонтные работы после коммунальной аварии на водопроводе. Повреждение устранено, сообщили в пресс-службе Минстроя Удмуртии.

Водоснабжение домов восстановлено. Однако для полного заполнения системы потребуется некоторое время.

Параллельно дорожники занимаются ликвидацией последствий аварии. Они очищают проезжую часть от наледи, посыпают дороги песко-соляной смесью и прочищают ливневую канализацию.

Напомним, порыв на сетях водоснабжения диаметром 500 мм произошел 3 февраля.

17:30, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#авария