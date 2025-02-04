Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Свободы завершены ремонтные работы после коммунальной аварии на водопроводе. Повреждение устранено, сообщили в пресс-службе Минстроя Удмуртии.

Водоснабжение домов восстановлено. Однако для полного заполнения системы потребуется некоторое время.

Параллельно дорожники занимаются ликвидацией последствий аварии. Они очищают проезжую часть от наледи, посыпают дороги песко-соляной смесью и прочищают ливневую канализацию.

Напомним, порыв на сетях водоснабжения диаметром 500 мм произошел 3 февраля.