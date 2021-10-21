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На пост первого замминистра здравоохранения Удмуртии назначили Елену Сычёву

13:00, 21 октября, 2021
Юрий Абашев
На пост первого замминистра здравоохранения Удмуртии назначили Елену Сычёву
13:00, 21 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав
Фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии
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До этого она руководила одним из учреждений регионального Минздрава.

Ижевск. Удмуртия. На пост первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии назначили Елену Сычёву. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее Сычёва возглавляла Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Удмуртии. К выполнению новых обязанностей она приступила с 21 октября.

Новый первый заместитель министра будет курировать вопросы развития системы здравоохранения республики, исполнение нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Наша справка: Елена Витальевна Сычёва родилась в 1973 году. В 1998 году закончила ИГМА по специальности «Лечебное дело». Проходила интернатуру и аспирантуру по специальностям «Инфекционные болезни» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье» соответственно.

Сычёва работала врачом-инфекционистом Республиканской клинической инфекционной больницы, врачом-эпидемиологом, завотделением Республиканского центра по борьбе со СПИД. С 2007 по 2016 года работала главным специалистом-экспертом, позже начальником управления министерства здравоохранения Удмуртии.

С 2010 года является кандидатом медицинских наук, Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Сычёва возглавляла с 2016 года. 

 
13:00, 21 октября, 2021
Юрий Абашев
190
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав
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