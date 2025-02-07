Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сделают перерасчёт платы за электричество для граждан, чьи дома отапливаются электроустановками. Это коснётся тех, у кого ранее не указывалось в квитанции использование электрооборудования для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».



Перерасчёт платы за январь будет производиться по заявлениям.



Напомним, в ноябре 2024 года в регионе утвердили новые диапазоны объёмов потребления электроэнергии и дифференцированных тарифов. В январе 2025 года жители получили первые квитанции, сформированные с учётом обновления расчёта.

В повышенные — второй и третий — диапазоны по объёму потребления попали 30 тысяч клиентов «Т Плюс». Часть людей проживает в частных домах без газа и отапливаются с помощью электрооборудования.

«При оформлении электроотопительных установок в филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» для них будет действовать более высокий объём потребления. Чтобы «ЭнергосбыТ Плюс» произвёл перерасчёт, собственникам необходимо предоставить ряд документов», — отметили в «ЭнргосбыТ Плюс».

Необходимо предоставить выписку из ЕГРН о вводе дома в эксплуатацию (можно скачать на «Госуслугах»), копию технического паспорта дома (из БТИ) или акт о подключении к электросетям и копию паспорта электроустановки.

Документы можно отправить: через личный кабинет «ЭнергосбыТ Плюс» или в офисе компании.

Чтобы платить по корректному тарифу, вовремя передавайте показания счётчиков. Это поможет избежать переплат за электричество.