Завьялово. Удмуртия. Жители дома в селе Первомайский Завьяловского района пожаловались в Роспотребнадзор на шум, издаваемый оборудованием индивидуального теплового пункта (ЦТП). Специалисты замерили показания на месте. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также граждане посетовали на бездействие управляющей компании. Для проверки жалоб специалисты Роспотребнадзора провели замеры уровня шума в одной из квартир дома, расположенного на улице Строителя Николая Шишкина. Приборы показали превышение допустимых показателей на 2,3 дБА. Вместо разрешённых 25 дБА, фактический уровень составил 27,3 дБА.

Управляющей компании «Азбука Ижевск» объявили предостережение о недопустимости игнорирования обязательных требований. Организацию обязали принять меры для устранения источника шума и привести уровень звука в соответствие с установленными нормами.