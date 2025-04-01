В выбросах была замечена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.
Можга. Удмуртия. В Можге прошла прокурорская проверка по факту загрязнения реки Сюга сточными водами. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.
Установлено, что в МУП ЖКХ г. Можга было выдано разрешение на сброс сточных вод в реку.
«Вместе с тем, в сбрасываемых в 3 квартале 2024 года в реку Сюга сточных водах содержание загрязняющих веществ превышало значение установленных предельно допустимых концентраций», – говорится в сообщении.
Природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). МУП ЖКХ города Можга назначен административный штраф в размере 150 тыс. рублей.
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