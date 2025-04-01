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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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ЖКХ Можги заплатит 150 тысяч рублей за загрязнение реки Сюга сточными водами

13:56, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
ЖКХ Можги заплатит 150 тысяч рублей за загрязнение реки Сюга сточными водами
13:56, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
33
0
#Можга\n#Удмуртия\n#вода\n#река\n#загрязнения рек\n#прокуратура Удмуртии\n#ЖКХ
Источник фото: unsplash.com (Ice Tea)
33
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В выбросах была замечена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.

Можга. Удмуртия. В Можге прошла прокурорская проверка по факту загрязнения реки Сюга сточными водами. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в МУП ЖКХ г. Можга было выдано разрешение на сброс сточных вод в реку.

«Вместе с тем, в сбрасываемых в 3 квартале 2024 года в реку Сюга сточных водах содержание загрязняющих веществ превышало значение установленных предельно допустимых концентраций», – говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). МУП ЖКХ города Можга назначен административный штраф в размере 150 тыс. рублей.

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13:56, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
33
0
#Можга\n#Удмуртия\n#вода\n#река\n#загрязнения рек\n#прокуратура Удмуртии\n#ЖКХ