Можга. Удмуртия. В Можге прошла прокурорская проверка по факту загрязнения реки Сюга сточными водами. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в МУП ЖКХ г. Можга было выдано разрешение на сброс сточных вод в реку.

«Вместе с тем, в сбрасываемых в 3 квартале 2024 года в реку Сюга сточных водах содержание загрязняющих веществ превышало значение установленных предельно допустимых концентраций», – говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). МУП ЖКХ города Можга назначен административный штраф в размере 150 тыс. рублей.