Ижевск. Удмуртия. Правительство РФ продлило действие льготного порядка начисления пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление уже подписано и опубликовано на сайте федерального кабмина.

Новые правила не будут привязаны к текущей ключевой ставке Центрального банка, что позволит избежать чрезмерного роста финансовой нагрузки на граждан.

Согласно документу, в 2025 и 2026 годах при расчёте пеней и штрафов будет использоваться ключевая ставка в размере 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Данное решение касается всех правоотношений, возникших с 1 января 2025 года.

По действующему Жилищному кодексу, размер пеней за просрочку платежей за ЖКУ рассчитывается исходя из ключевой ставки ЦБ на момент оплаты. Однако в условиях текущей экономической ситуации это привело бы к значительному увеличению сумм, которые гражданам пришлось бы выплачивать. Чтобы избежать этого, было принято решение использовать ставку, действовавшую до её повышения.

Аналогичный механизм применялся в 2022–2024 годах и доказал свою эффективность. В начале 2025 года был подписан федеральный закон, предоставляющий Правительству право устанавливать особые условия регулирования жилищных отношений на последующие два года. Это решение направлено на поддержку граждан и предотвращение избыточного роста задолженностей за коммунальные услуги.