Можга. Удмуртия. Пятилетняя программа модернизации системы ЖКХ в Можге стартует в этом году. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии.

С увеличением финансирования сферы ЖКХ город получил дополнительные средства. В планах — капремонт систем тепло- и водоснабжения, а также замена котельных.

Балезино тоже получило допсредства от республики. В селе продолжат капитальный ремонт водоснабжения, стартовавший в 2024 году. Вместе с тем продолжатся проектно-изыскательные работы по очистным сооружениям.

Всего Минстроем УР в этом году планируется ремонт около 330 объектов по всей республике.