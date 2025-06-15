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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Программа модернизации системы ЖКХ в Можге стартует в 2025 году

11:44, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Программа модернизации системы ЖКХ в Можге стартует в 2025 году
11:44, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Можга\n#капремонт\n#модернизация\n#ЖКХ
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В планах — капремонт систем тепло- и водоснабжения, а также замена котельных.

Можга. Удмуртия. Пятилетняя программа модернизации системы ЖКХ в Можге стартует в этом году. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии.

С увеличением финансирования сферы ЖКХ город получил дополнительные средства. В планах — капремонт систем тепло- и водоснабжения, а также замена котельных.

Балезино тоже получило допсредства от республики. В селе продолжат капитальный ремонт водоснабжения, стартовавший в 2024 году. Вместе с тем продолжатся проектно-изыскательные работы по очистным сооружениям.

Всего Минстроем УР в этом году планируется ремонт около 330 объектов по всей республике.

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11:44, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#Можга\n#капремонт\n#модернизация\n#ЖКХ