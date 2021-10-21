В Ижевске изменятся тарифы на водоснабжение и канализацию в 2022 году

Депутаты городской думы согласовали предельный рост тарифов на коммунальные услуги.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты городской думы Ижевска на прошедшей 21 октября сессии согласовали предельный рост тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля 2022 года стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению может вырасти на 20%.

Такое повышение тарифа на холодную воду вызвано объективными причинами, подчеркнул председатель городской думы Фарит Губаев. Протяженность сетей водоснабжения в столице сейчас составляет 1 тыс. км, водоотведения – около 700 км. Износ коммуникаций в среднем достигает 60%. Для обеспечения надежного водоснабжения и безопасности граждан необходимо продолжить реализацию инвестиционной программы Ижводоканала, которая предусматривает планомерное обновление как водопроводных сетей, так и инженерных сооружений.

Как рассказал директор Ижводоканала Дмитрий Муханов, в 2021 году предприятие выполнит мероприятия инвестпрограммы на 585 млн рублей, из них 135 млн привлечено из бюджетных источников, остальная сумма - собственные средства предприятия.

Все эти деньги направлены на ремонт и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. В рамках инвестпрограммы проведена модернизация вторичных отстойников и пескоуловителей очистных сооружений канализации. Из крупных работ, проведенных в сетевой хозяйстве, можно выделить строительство магистрального водопровода диаметром 400 мм на улице Удмуртской, замену трубопроводов на улице Свердлова, а также обновление электрооборудования на канализационно-насосной станции №5.

В рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» идет строительство сооружений повторного использования промывных вод на станции водоподготовки «Кама-Ижевск».

На будущий год планы городского водоканала еще шире. В реализацию инвестиционной программы предприятие намерено вложить 730 млн рублей. Наиболее значимым проектом станет строительство на водозаборе ижевского пруда цеха по производству гипохлорита натрия, что позволит полностью отказаться от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.

Отметим, сейчас за водоснабжение и водоотведения жители Ижевска платят меньше всех в Удмуртии. С 1 июля 2021 года совокупная стоимость этих услуг в столице составляет 53,67 руб. за кубический метр. Для сравнения: в Воткинске тариф установлен в размере 59,28 рубля, в Сарапуле – 71,59, в Глазове – 74,12.

Не дешевле, чем в Ижевске, стоит холодная вода и в соседних регионах. Например, жители Перми платят за воду 57,17 рубля за кубометр, в Уфе тариф составляет 57,83 рубля.

При этом жители с невысокими доходами по-прежнему могут рассчитывать на помощь при оплате услуг ЖКХ. Семьям, которым приходится отдавать за квартплату более 22% суммарного дохода, полагается ежемесячная субсидия. Всем многодетным родителям, независимо от уровня доходов, компенсируется 30% средств, потраченных на коммуналку.

В 2021 году такими мерами социальной поддержки воспользовались 2 467 многодетных и 7 430 малообеспеченных семей на общую сумму почти 170 млн рублей.