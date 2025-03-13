Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Минстрой Удмуртии может оплатить 20% стоимости замены лифтов в подъездах

16:10, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Минстрой Удмуртии может оплатить 20% стоимости замены лифтов в подъездах
16:10, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
100
0
#Удмуртия\n#лифт\n#Минстрой Удмуртии\n#ЖКХ\n#капремонт\n#управляющие компании\n#многоквартирный дом\n#подъезд
Источник фото: unsplash.com (Point3D Commercial Imaging Ltd.)
100
0

Соответствующее заявление должна подать управляющая компания до 4 апреля 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии региональный Минстрой может оплатить 20% стоимости, необходимой для замены лифтов в многоквартирных домах. Об этом журналистам на брифинге рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

В данный момент в республике зарегистрировано 1200 лифтов, требующих замены по причине истёкшего срока эксплуатации. До 2030 года к ним добавится ещё 300.

Лифты в домах, которые оплачивают взносы за капремонт в «общий котёл», будут заменены в течение 2025 года, их осталось 34.

Однако те лифты, которые находятся в ведении управляющих компаний, могут воспользоваться субсидией от Минстроя Удмуртии и покрыть 20% расходов на замену оборудования за счёт государства.

Для этого управляющая компания должна известить Минстрой Удмуртии о желании воспользоваться помощью. Далее провести общее собрание, на котором определить источник финансирования остальных 80%, а также обозначить срок замены лифта. После чего между министерством и УК будет заключён договор. Всё это необходимо успеть сделать до 4 апреля 2025 года.

Сообщается, что услугой воспользовались уже 133 дома или 432 лифта из 1200, которые требуют замены. Оставшиеся 768 лифтов пока «думают».

Если до 4 апреля Минстрой Удмуртии не получит никаких известий от УК, то дом будет переведён со спецсчёта в Фонд капитального ремонта, где будет запланирована замена лифта, однако жителям в таком случае придётся заплатить уже все 100% от стоимости лифта и работ по его замене.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:10, 13 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
100
0
#Удмуртия\n#лифт\n#Минстрой Удмуртии\n#ЖКХ\n#капремонт\n#управляющие компании\n#многоквартирный дом\n#подъезд