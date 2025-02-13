Ижевск. Удмуртия. Новые диапазоны потребления электричества не коснутся 96% жителей Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Мы проанализировали порядка 700 тысяч лицевых счетов со всей Удмуртии за 2024 год и январь 2025. Лишь 28 тысяч выходят за рамки 600 кВт/час в месяц. Это 4,4% от общего количества потребителей», – отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Михаил Баранов.

По его словам, к таким мерам решили прийти из-за так называемых «серых» потребителей. Например, бань, саун, автосервисов и автомоек, расположенных в индивидуальных домах. Они используют электроэнергию в промышленных масштабах, но платят за неё по льготному тарифу для населения.

Михаил Баранов добавил, что для большинства потребителей значения первого диапазона составляют до 600 кВт/час. Для тех, в чьих домах установлено электроотопление, значение первого диапазона в отопительный период составляет 3900 кВт/ч ежемесячно. Для применения такого порогового значения жителям Удмуртии необходимо подать заявление в компанию «ЭнергосбыТ Плюс» с выпиской из ЕГРН и и копией техпаспорта дома из БТИ с указанием типа отопления. Первый документ можно получить на Госуслугах, а при отсутствии второго – принести паспорт на электроотопительное оборудование. В таком случае потребителям сделают перерасчет с 1 января 2025 года.

Для завершения процедуры регистрации электроотопительного оборудования, будет проведен контрольный обход домов.

«Если наличие электроотопительного оборудования не подтвердится, будет сделан перерасчет в обратную сторону. За все время с 1 января 2025 года. Такие факты, к сожалению, уже есть», – добавил директор филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

На многодетные семьи действие дифференцированных тарифов не распространяется, но о своем статусе им также нужно сообщить в «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, с 1 января 2025 года изменились значения диапазонов потребления электроэнергии. Эти изменения зафиксированы в приказе министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики от 29 ноября 2024 года.