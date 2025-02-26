Ижевск. Удмуртия. На модернизацию участка канализационной сети под улицей Удмуртской в Ижевске предусмотрено более 115 млн рублей. «Ижводоканал» ищет подрядчика на выполнение работ. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.

Из документов следует, что работы пройдут на участке от переулка Широкого до улицы Кирова. Подрядчику предстоит модернизировать 798 погонных метров коммуникаций, построенных ещё в 1968 году. Также под замену попадут 20 колодцев с облицовкой внутренних поверхностей износостойкими материалами. После окончания работ трубопроводу проведут гидродинамическую очистку.

На модернизацию отведено 200 дней со дня подписания контракта. Заявки от организаций принимаются до 13 марта.

Напомним, в ходе работ неудобства для горожан обещают минимизировать. Сужение проезжей части улицы Удмуртской предусматривается, но только на время ночных работ.