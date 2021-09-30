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Житель Ижевска похитил деньги у прежнего владельца своей сим-карты, купленной в салоне связи

16:15, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
Житель Ижевска похитил деньги у прежнего владельца своей сим-карты, купленной в салоне связи
16:15, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
264
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража
Фото: pixabay.com
264
0

«Новый» номер был привязан к банковскому счёту старого владельца.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 32-летнего мужчину города по подозрению в хищении 202 тыс. рублей со счёта жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый купил сим-карту в одном из салонов сотовой связи. После мужчина обнаружил, что полученный им «новый» номер телефона привязан к действующему мобильному банку прежнего владельца этого самого номера.

Мужчина воспользовался ситуацией в своих корыстных целях. Он списал средства с банковского счёта потерпевшей. Когда ижевчанка обнаружила пропажу денег, она написала заявление в полицию.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

16:15, 30 сентября, 2021
Юрий Абашев
264
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража
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