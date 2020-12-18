Предпочтение отдают хвойным породам деревьев.

Ижевск. Удмуртия. План по восстановлению лесов перевыполнили в Удмуртии в 2020 году. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году в регионе восстановили 10,3 тыс. га леса, тогда как план был – 8,5 тыс. га.

«Это более 30 млн новых деревьев на площади равной третьей части Ижевска», – отметил Семенов.

Он добавил, что 46% республики покрыто лесами. При этом преобладают хвойные деревья – ель и сосна. Именно этим породам отдается предпочтение при восстановлении лесов.

Стоит отметить, что за последние два года для защиты и воспроизводства лесов в Удмуртию поступило 76 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и 136 единиц оборудования.