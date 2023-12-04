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На территории более тысячи гектаров в Каракулинском районе из-за жука-вредителя ввели карантин

15:57, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На территории более тысячи гектаров в Каракулинском районе из-за жука-вредителя ввели карантин
15:57, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#карантин\n#насекомые\n#вредители\n#лес
Фото: unsplash.com (Piotr Szajewski)
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Специалисты выявили только один очаг распространения большого черного елового усача.

Каракулино. Удмуртия. Из-за жука-вредителя в Каракулинском районе ввели карантин. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Очаг распространения большого черного елового усача был выявлен во время мониторинга фитосанитарного состояния района.

Чтобы предотвратить распространение насекомых и локализовать очаг, 4 декабря в границах земель лесного фонда, в лесах, верхних и нижних складах лесопромышленных предприятий Каракулинского района Удмуртии установили карантинную фитосанитарную зону. В общей сложности карантин введен на территории площадью 1272,72 га. 

Также 4 декабря из-за очагов распространения уссурийского полиграфа карантин ввели в Воткинском районе. Карантинная фитосанитарная зона установлена на территории 1357,28 га.

15:57, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
280
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#карантин\n#насекомые\n#вредители\n#лес