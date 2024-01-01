В Удмуртии обустроили около 2800 «лесных столовых»

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии установили 2 794 «столовых» для подкормки диких животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«В естественной природе найти натуральный выход минеральных солей — большая редкость. Недостаток соли в организме животного может привести к нарушению обмена веществ, повлиять на вынашивание потомства», — объяснил министр природных ресурсов Денис Удалов. В солонцы выложили порядка 26,5 тонны соли, чтобы животные могли получить необходимые для жизни макроэлементы.

Особенно опасно минеральное голодание лосям. В Удмуртии их насчитывается 19 350 особей — лидирующие позиции в ПФО по численности.

Помимо раскладки соли, специалисты в течение года создавали кормовые поля, засеянные горохом, овсом, пшеницей — сейчас их больше 200 общей площадью 252 га.

Напомним, в лесах также раскладывают и вакцину от бешенства.