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Искусственный интеллект будет выявлять лесные пожары в Удмуртии

15:45, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Искусственный интеллект будет выявлять лесные пожары в Удмуртии
15:45, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Удмуртия\n#камеры видеофиксации\n#пожары\n#лес
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
19
0

Пока видеокамеры установят в 11 точках.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии искусственный интеллект поможет выявлять лесные пожары. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

Система «Лесохранитель» появится в 11 точках, где нужен постоянный визуальный контроль над лесом. Камеры, охватывающие территорию площадью 200 тыс. га, устанавливаются на вышках сотовых операторов.

Видео с камеры подается на сервер, который анализирует малейшие изменения картинки. При обнаружении дыма на диспетчерский пункт сразу поступит тревожный сигнал. 

Ярослав Семенов отметил, что оперативность обнаружения пожара очень важна. К примеру, минувшим летом в лесах региона 98% очагов возгораний были потушены в первые сутки. В результате площадь лесных пожаров в Удмуртии оказалась в 140 раз меньше показателей по России.

Таких результатов удалось добиться благодаря работе беспилотников. Теперь им будут помогать стационарные камеры. 

15:45, 08 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Удмуртия\n#камеры видеофиксации\n#пожары\n#лес