Искусственный интеллект будет выявлять лесные пожары в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии искусственный интеллект поможет выявлять лесные пожары. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Система «Лесохранитель» появится в 11 точках, где нужен постоянный визуальный контроль над лесом. Камеры, охватывающие территорию площадью 200 тыс. га, устанавливаются на вышках сотовых операторов.

Видео с камеры подается на сервер, который анализирует малейшие изменения картинки. При обнаружении дыма на диспетчерский пункт сразу поступит тревожный сигнал.

Ярослав Семенов отметил, что оперативность обнаружения пожара очень важна. К примеру, минувшим летом в лесах региона 98% очагов возгораний были потушены в первые сутки. В результате площадь лесных пожаров в Удмуртии оказалась в 140 раз меньше показателей по России.

Таких результатов удалось добиться благодаря работе беспилотников. Теперь им будут помогать стационарные камеры.