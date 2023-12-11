Троих жителей Шарканского района подозревают в незаконной рубке более 60 деревьев

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе трое местных жителей незаконно срубили 61 дерево. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемые срубили ели, сосны и пихты под видом осуществления предпринимательской деятельности. При этом, они не имели документов, разрешающих рубку лесных насаждений. Добытую древесину компания сдала на перерабатывающие предприятия.

Своими действиями злоумышленники нанесли лесному фонду ущерб на сумму более 560 тыс. рублей. Их причастность к преступлению установлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража, совершенная организованной группой»). За данное преступление жителей Шарканского района могут лишить свободы на срок до 10 лет.